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Domuz avında arkadaşını vurdu

Ava çıktan arkadaşı tarafından kazara vurulan şahıs ağır yaralandı.

İHA | 26.07.2019 - 00:42..
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Bolu'nun Yumrukaya mevkiindeki ormanlık alanda kaza kurşunu bir kişiyi yaraladı.

Hakan Kutluata, 3 arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde domuz avına gitti. İddiaya göre, gruptan bir kişinin tüfeğinden çıkan domdom kurşunu, karanlıkta domuz sanılan Hakan Kutluata'ya isabet etti. Sırtının sol kısmından giren mermi Kutluata'yı ağır yaraladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kutluata'nın yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil'e haber verdi. Yaralanan Kutluata arkadaşları tarafından ormanlık alandan yol kenarına indirildi. Sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kutluata'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, kurşunun kimin silahından çıktığı araştırılıyor.

Domuz avında arkadaşını vurdu

Domuz avında arkadaşını vurdu

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