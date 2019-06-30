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İzmir'e şehit ateşi düştü

Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay memleketi İzmir'de toprağa verilecek.

DHA | 30.06.2019 - 11:44..
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Jandarma Teğmen Dolunay'ın şehit olduğu haberi, İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Acı haberi alan aile bireyleri, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrağı asıldı.

GAZİEMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesinin önce Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'ndeki, ailesinin oturduğu Naldöken Devlet Malzeme Ofisi Lojmanları'nın önüne getirileceği, ardından da Gaziemir Gülhane Camisi'nde öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü

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