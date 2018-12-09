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Van'da uyuşturucu operasyonu

Edremit ilçesinde bir kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi, İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

AA | 09.12.2018 - 13:12..
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af

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada bir kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi.

5 PAKET HALİNDE BULUNDU

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama gerçekleştirildi. Aramada 5 paket halinde bir kilo 520 gram metamfetamin bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili İran uyruklu N.F, A.K, S.K.P.H. ve F.K.P.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.F. ile F.K.P.H. tutuklandı, diğer iki şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

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