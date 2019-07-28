408 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlarla, örgütlerdeki çözülme hızla artarken, terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine indi ve kurtulmak isteyenlerin sayısı arttı.

SİLAHLI MÜCADELENİN YANI SIRA SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığı, gençlerin terörden korunması maksadıyla alt yapısı psikolojik ve sosyolojik temellere dayanan bir sistem geliştirdi. Bu kapsamda çocukları terör örgütlerinin elinde olan aileler ile yapılan iş birliğiyle çocukların ve gençlerin evlerine dönmeleri sağlanarak, gelecekleri garanti altına alınıyor. Terör örgütlerinden koparılan teröristlerin başta eğitim olmak üzere hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini şekillendirmelerine imkan tanınırken, evlerine geri dönen teröristler, "Bu süreçte devletin kendilerine bu kadar sahip çıkacağını tahmin etmediklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik birimlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, insana insan olduğu için değer verildiğini gördüklerini, hiçbir çıkar gözetilmediğini, artık geleceğe umutla baktıklarını" anlattı.

AİLELER KURTULAN ÇOCUKLARI İÇİN HER ŞEYİ HAZIRLADI

Aileler ise güvenlik güçlerinin örgütten kurtarılan çocukların yırtılan kıyafetlerine kadar her şeyi düşündüğünü dile getirdiler. Bu süreçte çocuklarını geri almak için devletle beraber örgüte karşı mücadele eden aileler, örgütten kurtarılan çocuklarının yırtılan kıyafetlerine kadar güvenlik birimlerinin her şeyi düşündüklerini, tüm çabanın kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinin olduğunu gördüklerini, akıllarında devlete karşı olan olumsuz tüm düşüncelerin kırıldığını ve örgütün propagandasının yanlış olduğunu söylediler.

408 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

PKK/KCK terör örgütü ile aşırı sol terör örgütlerinin tüm kirli yalanlarına ve çirkin yüzüne rağmen güvenlik güçlerinin iknaçalışmaları sayesinde 2017 yılında 105, 2018 yılında 165 ve 2019 yılından bugüne kadar 138 olmak üzere toplam 408 terörist teslim oldu. Teslim olanlar, örgüt içinde yaşanan çirkinlikleri de gün yüzüne çıkardı. Teslim olan teröristler, terör örgütünün değişik yöntemlerle kendilerini kandırdıkları, örgüt içerisinde üst seviye teröristlerle alt kademelerdeki teröristler arasında çok büyük uçurumların olduğu, lider kadrodaki teröristlerin zevk ve sefa içerisinde yaşarken kendilerinin aç ve susuz dağlarda hayatta kalmaya çalıştıklarını aktardılar.





ÖRGÜT TESLİM OLMAK İSTEYEN TERÖRİSTLERİ HÜCRELERE KAPATIYOR

Teröristler ifadesinde, teslim olmak isteyen çok sayıda teröristin olduğu, tespit edilenlerin hücrelere kapatılarak engellenmeye çalışıldığı, bir kısmının ise DEAŞ terör örgütü ile savaşma bahanesi ile ölüme terk edildiği, teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından öldürülecekleri, işkence edileceği yönünde propaganda yapıldığı, ancak teslim olmaları ile birlikte kendilerine herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığı, aileleri ile rahatça görüştürüldükleri, her türlü adli yardımda bulunulduğunu belirttiler.