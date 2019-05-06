Marmaris'e çamur yağdı 

Marmaris'te, hafif yağmurla birlikte çamur yağdı. Çamur yağdığını fark edenlerden bazıları tentelerin altına sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yürümeyi tercih etti.

Pazar günü tatilini aileleri ile birlikte mesire yerlerinde geçirdikten sonra araçlarını oto yıkamacıda temizletip park eden sürücüler şok yaşadı. Park halindeki otomobil ve motosikletlerin çamur kaplandığını gören sürücüler, oto yıkamacıların erken kapatmasıyla, ertesi günü beklemek zorunda kaldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak toz taşınımı ve çamur şeklinde yağmur konusunda vatandaşları uyarmıştı.









