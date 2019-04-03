41 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana olayda emniyet, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.T., E.T. ve O.K.’yi yaptıkları takip sonucu gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 41 paket halinde 23.19 gram bonzai ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. ve E.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



