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TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50 bin sosyal konut müjdesi sonrası, ev sahibi olmak isteyen kişilerin merak ettiği soruların cevapları bu haberimizde..

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 13:41..
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TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Türkiye'nin 67 ilinde, 140 projede yatay mimariyle toplam 50 bin yeni sosyal konut hayata geçirilecek.

TOKİ'nin inşa edeceği 50 bin sosyal konutların büyük bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak. 50 bin sosyal konutun, 6 bin 300 adeti İstanbul’da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da yapılacak.

TOKİ'den ev almayı düşünenler, konut satın almak istedikleri projenin bulunduğu ile göre 6 Mart-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, Halkbank veya Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerinden başvurularını yapabilecek.

Projelerin konumları, taksit tutarları, başvuru şartları ve gerekli belgelerle ile ilgili diğer bilgileri "TOKİ'DEN 388 LİRA TAKSİTLE EV" videomuzu izleyerek ulaşabilirsiniz.

TOKİ'den 388 lira taksitle ev - YouTube'dan İZLE

TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları VİDEO

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