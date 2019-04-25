Dış basından derlenen haberlerde bugün

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Hakkındaki rüşvet, yolsuzluk ve delil karartma iddialarının ardından danışmanlarının Kongre tarafından sorguya çağırılması, ABD Başkanı Trump’ı zor durumda bıraktı. Hiçbir durumda geri adım atmayacağını ve suçsuz olduğunu söyleyen Trump’ın Kongre’ye karşı savaş açacağına yönelik söylemleri, WSJ’ın kapak konusu oldu. Sosyal medya devi Facebook’a, kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlalleri nedeniyle, 5 milyar dolar civarında verilecek rekor ceza, ana sayfada paylaşılan başlıklardan bir diğeri oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Kişisel verilerin korunması konusundaki ihlalleri nedeniyle 5 milyar dolarlık bir ceza alacağı tahmin edilen Facebook, NYT’ın da gündem konusuydu. Trump’ın rüşvet iddiaları hakkındaki savunmaları ve Kongre’ye karşı kullandığı kışkırtıcı açıklamalar da gazetenin öne çıkardığı konulardan oldu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Yönetime geçtikten sonra Rusya’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un’un, Putin’le yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç alacaklarına yönelik söylemler, FT’ın manşet konusu oldu.

FRANSA – LE MONDE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un perşembe akşam yapacağı halka hitap konuşmasını ana sayfaya taşıyan Fransız gazete, konuşmadaki detayların, aylardır protesto krizi içinde debelenen Fransa’nın politik durumuna ışık tutabileceğini manşete taşıdı. Sri Lanka’da hayatını kaybedenlerin devam eden cenaze törenleri de, Le Monde’un gündeminde öne çıktı.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ABD yaptırımlarına rağmen istediği kadar ihracat yapmaya devam edeceğini ve baskılara direceğine dair söylemleri, gazetenin gündemindeydi.