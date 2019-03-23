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413 bordo bereli yemin etti

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu tamamlayan 413 kursiyer, törenle bordo berelerini taktı.

AA | 23.03.2019 - 08:50..
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Yoğun geçen 32 haftalık eğitimin ardından 413 kursiyer, bordo bere takmaya hak kazandı. Fiziki ve psikolojik sınırların zorlandığı eğitimler, her gün bir öncekinden daha zorlu geçti.

Başlayanlardan ancak yarısının tamamlayabildiği kurs, dünyanın en saygın ve zorlu eğitimleri arasında yer alıyor.413 bordo bereli yemin etti

SAYGI DURUŞUYLA BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, kurs birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren personel ile Kosova’dan gelen misafir askeri personelin brövelerinin Akar ve komutanlar tarafından verilmesinin ardından diğer kursiyerlerin bröveleri eğitmenleri tarafından takıldı.413 bordo bereli yemin etti

ÖZEL KUVVETLER YEMİNİ ETTİLER

"Şahit timi"nin salondaki yerini almasının ardından kursiyerler Özel Kuvvetler Yemini etti, bordo berelerini taktı.413 bordo bereli yemin etti

ULAŞILAMAZ BÖLGELERE ULAŞTILAR

24 Temmuz 2015’te başlayan terörle mücalenin yeni safhasında, gelinen noktada bölücü terör örgütü mensuplarının "girilemez" denilen alanlara girildi, "ulaşılamaz" görülen bölgelere ulaştılar.

413 bordo bereli yemin etti

413 bordo bereli yemin etti

413 bordo bereli yemin etti

413 bordo bereli yemin etti

413 bordo bereli yemin etti

 

 

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