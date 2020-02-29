Türkiye şehitlerini uğurluyor

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının düzenlediği hain hava saldırısında, 33 kahraman askerimiz şehit oldu.
İdlib'de şehit düşen askerlerimiz, memleketlerinde toprağa verildi.
MERSİN ŞEHİDİNE VEDA
Saldırı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.
HATAY ŞEHİDİNE VEDA
Şehit olan 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde, cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Buradaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
BİTLİS ŞEHİDİNE VEDA
Şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, Bitlis'in Güroymak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Kurtulmuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na götürüldü.
BATMAN ŞEHİDİNE VEDA
Şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un naaşı, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde,"Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.