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Türkiye şehitlerini uğurluyor

İdlib'de şehit düşen askerlerimizin memleketlerinde büyük yas var. Şehitlerimiz 21 farklı şehirde dualarla son yolcukluklarına uğurlanıyor.

AA | 29.02.2020 - 11:49..
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Türkiye şehitlerini uğurluyor

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının düzenlediği hain hava saldırısında, 33 kahraman askerimiz şehit oldu.

İdlib'de şehit düşen askerlerimiz, memleketlerinde toprağa verildi.

MERSİN ŞEHİDİNE VEDA

Saldırı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

HATAY ŞEHİDİNE VEDA

Şehit olan 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde, cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Buradaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

BİTLİS ŞEHİDİNE VEDA

Şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, Bitlis'in Güroymak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kurtulmuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na götürüldü.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

BATMAN ŞEHİDİNE VEDA

Şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un naaşı, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde,"Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

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