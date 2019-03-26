taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5788
Euro
6.3244
Altın
1318.94
Borsa
99325.92
Gram Altın
236.6

Venezuela’da yeniden elektrikler kesildi

Venezuela hükümetinden, ülkenin büyük bölümünü yeniden karanlıkta bırakan elektrik kesintisi için “sabotaj” değerlendirmesi geldi.

AA | 26.03.2019 - 08:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

drml

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, başkent Caracas’ın büyük bölümünün yanı sıra ülkenin 16 eyaletinde bölgesel olarak görülen elektrik kesintilerinin ulusal elektrik sistemine düzenlenen yeni bir saldırının sonucu olduğunu söyledi.

'YENİ BİR SALDIRI' AÇIKLAMASI

Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te konuya ilişkin açıklamalarda bulunan iletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, “Özellikle Simon Bolivar Hidroelektrik Santralindeki üreticilerin devre dışı kalmasını amaçlayan ve ulusal elektrik sisteminin dağıtım merkezini hedef alan yeni bir saldırı düzenlendi.” dedi. Rodriguez, saldırının niteliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İLK GÜNDEN BU YANA HÜKÜMETİ SORUMLU TUTTU

Ülkenin ve Caracas’ın büyük bölümünü etkileyen kesinti nedeniyle iletişimde aksaklıklar meydana gelirken başkent metrosu da hizmet veremiyor. Bu arada ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilk kesintide olduğu gibi bundan da hükümeti sorumlu tuttu. Hükümetin ülkeye düzenli elektrik vermekten aciz olduğunu öne süren Guaido, kesintinin sabotajdan değil yüksek gerilim hattında çıkan yangından kaynaklandığını savundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa İzlanda'yı farklı geçti

Fransa İzlanda'yı farklı geçti

16
İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

55
ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

21
Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

Bakan Soylu: Terörle bağlantılı olanlar açığa alınır

107
Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

Jeffrey'den güvenli bölge açıklaması

18
Kılıçdaroğlu: Suriyeliler konusunda önce AB'yi suçladım

Kılıçdaroğlu: Suriyeliler konusunda önce AB'yi suçladım

64
Müslümanları öldürmeyi planlarken İslam ile şereflendi

Müslümanları öldürmeyi planlarken İslam ile şereflendi

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir