42. kattan atlayan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Dört ülkenin lideri Suriye konusunu konuşmak üzere toplanacak.

Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron Suriye için bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda görüp, yanlarına giderek çaya davet ettiği Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini, Külliye'de misafir etti.

Başkan Erdoğan'ın, Latin Amerika ziyareti kapsamında Venezula'yı ziyaret edip Nicolas Maduro ile bir araya gelmesi, İngiliz destekli BAE finansmanı Al Arabiya'yı çıldırttı.

Malatya'da şahıslara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir kadının üzerine sarılı 4 kilo eroin bulundu.

Eski eşi Okan Kurt ile barışmasına 'kurgu' diyenlere tepki gösteren Demet Akalın, "Benim samimiyetimi halkımın yüreğinden alamadılar." açıklamasında bulundu.

1 Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin halkının da kendi liderlerini seçtiğine vurgu yaparken, Venezuela lideri Maduro da Türkiye'nin dünyayı yeniden uyandırdığını belirtti.

2 İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi Türkiye ile Venezuela'nın siyaset üstü bir ilişki kurması İngilizlerin de dikkatini çekti. BBC, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirirken konuyu Venezuela'nın yer altı kaynaklarına bağladı.

3 Bursa'daki çirkin konutlar yıkılacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde kentsel dönüşüm projesini, kimseyi mağdur etmeden çözeceğini söyledi.

4 Fransız hükümetinden geri adım Sarı Yelekliker her yeri yakıp yıkarken Fransız hükümeti yenilgiyi kabullenen bir adım atma kararı aldı.

5 CHP'nin İstanbul adayı Kılıçdaroğlu, partililerin kendisine yönelttiği endişelere rağmen aklındaki adaydan vazgeçmiyor.

6 Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın elektrikli arabalar ve diğer 'yeşil' girişimler için başlattığı kamu teşviklerini iptal etmeyi planlıyor.