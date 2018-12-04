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42. kattan atlayan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da bir iş merkezinin en üst katındaki restoranın terasından aşağıya atlayan ve ağır yaralanan genç, 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

İHA | 04.12.2018 - 17:03..
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27 Ekim 2018 Cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı iş merkezinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki genç hayata gözlerini yumdu.

AVM'NİN ÇATISINA DÜŞTÜ

İddiaya göre, iş merkezinin son katındaki restoranın teras bölümüne çıkan Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Tehran Alimoğ, kendini aşağıya bıraktı. Atlayan genç, iş merkezinin bitişiğinde bulunan AVM’nin yemek alanının çatısına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

42. kattan atlayan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Ağır yaralı genç, düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla tavandaki kartonpiyer kırılarak sedyeyle iple bağlanarak aşağıya indirildi. Tehran Alioğ, sedyeyle ambulansa taşındıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

42. kattan atlayan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluştuğu öğrenilen Tehran Alimoğ, tedavi gördüğü hastanede 37 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Alimoğ’un cansız bedeninin, Azerbaycan’da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

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