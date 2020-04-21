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42 kişiye mezar olmuştu: Van-Bahçesaray yolu temizlendi

Van'da 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolu, 78 gün aradan sonra kardan temizlendi.

AA |
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42 kişiye mezar olmuştu: Van-Bahçesaray yolu temizlendi

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray karayolu, 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığın düşmesinden bu yana hem olumsuz hava koşulları hem de yeni çığ tehlikesi nedeniyle kapalı tutuluyor.

32 GÜN SÜRDÜ

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, havaların ısınmasıyla yolun kapalı olan 35 kilometrelik bölümünü, 32 gün süren çalışmayla kardan temizledi.

Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu açılan yol, çığ riski nedeniyle bir süre daha ulaşıma kapalı tutulacak.

42 kişiye mezar olmuştu: Van-Bahçesaray yolu temizlendi

"KAR KALINLIĞI 2 METRENİN ALTINA DÜŞMÜYOR"

Karayolları ekip şefi Faruk Çeliker, çalışmaları 11 iş makinesi ve 25 kişilik ekiple yürüttüklerini söyledi. Yolu zorlu bir çalışmanın ardından ulaşıma hazır hale getirdiklerini belirten Çeliker, "Yol boyunca kar kalınlığı 2 metrenin altına düşmüyor. Bu yıl çok fazla kar yağdı. 35 kilometrelik bölümü zorlu coğrafya ve iklim şartlarına rağmen açtık. Türkiye'de bu mevsimde karla mücadelenin olduğu nadir bölgeyiz." diye konuştu.

42 kişiye mezar olmuştu: Van-Bahçesaray yolu temizlendi

Bahçesaray'a, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden gidilen alternatif yoldan ulaşım sağlanıyor.

42 kişiye mezar olmuştu: Van-Bahçesaray yolu temizlendi

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