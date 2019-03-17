42 suçtan aranan şüpheli, dolandırıcılıktan yakalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde meydana gelen olayda 23'ü dolandırıcılıktan olmak üzere toplamda 42 suçtan aranan şüpheliyi, jandarma ekipleri yakaladı.
SAHTE KİMLİK KULLANIYORDU
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mersin, Şırnak, Burdur, Mardin, Ağrı, Batman, Hakkari ve Osmaniye’de çeşitli suçlara karışan O.O.’nun (29) Karataş ilçesi Kumlu mahallesinde sahte kimlik kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığını belirledi.
YAŞLI KADINI DOLANDIRIRKEN YAKALANDI
Ekipler, 42 ayrı suçtan arama kaydı bulunan O.O.’yu yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak üzereyken suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Karataş Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı.