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42 suçtan aranan şüpheli, dolandırıcılıktan yakalandı

Dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit gibi 42 ayrı suçtan aranan zanlı, yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak isterken yakalandı.

İHA | 17.03.2019 - 09:25..
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Adana'nın Karataş ilçesinde meydana gelen olayda 23'ü dolandırıcılıktan olmak üzere toplamda 42 suçtan aranan şüpheliyi, jandarma ekipleri yakaladı.

SAHTE KİMLİK KULLANIYORDU

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mersin, Şırnak, Burdur, Mardin, Ağrı, Batman, Hakkari ve Osmaniye’de çeşitli suçlara karışan O.O.’nun (29) Karataş ilçesi Kumlu mahallesinde sahte kimlik kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığını belirledi.

42 suçtan aranan şüpheli, dolandırıcılıktan yakalandı

YAŞLI KADINI DOLANDIRIRKEN YAKALANDI

Ekipler, 42 ayrı suçtan arama kaydı bulunan O.O.’yu yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak üzereyken suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Karataş Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı.42 suçtan aranan şüpheli, dolandırıcılıktan yakalandı

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