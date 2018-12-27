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420 milyon araçtan 1 milyar 593 milyon lira gelir

2018'in ilk 11 ayında Türkiye'de toplam 420 milyon 82 bin 901 araç, otoyol ve köprüleri kullandı. Devletin kasasına 11 ay sonunda toplam 1 milyar 593 milyon TL girdi.

AA | 27.12.2018 - 10:56..
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Türkiye’de yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan geçen 420 milyon 82 bin 901 araçtan 1 milyar 593 milyon 878 bin lira gelir elde edildi.

420 milyon araçtan 1 milyar 593 milyon lira gelir

Kasım ayında köprü ve otoyolları 27 milyon 58 bin araç kullandı. Bu araçlardan devletin kasasına 100 milyon 660 bin TL girdi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İLK SIRADA

Türkiye’de en fazla kullanılan köprü 15 Temmuz Şehitler köprüsü olurken onu Fatih Sultan Mehmet köprüsü takip etti. Her iki köprüden 11 ayda toplam 105 milyon araç geçerken, köprü ücretlerinden toplam 423 milyon 35 bin TL gelir elde edildi.

420 milyon araçtan 1 milyar 593 milyon lira gelir

Aynı dönemde otoyolları kullanan 315 milyon 1453 bin taşıttan 1 milyar 170 milyon 878 bin TL devletin kasasına girdi.

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