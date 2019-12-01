taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Ülkelerine gönderilen yabancı terörist sayısı 21'de kaldı

3 haftada 7 farklı uyruktan 21 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerinde 938 yabancı terörist savaşçı kaldı.

AA | 01.12.2019 - 21:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakanlığınca YTS'lerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu öğrenildi.

938 TERÖRİST KALDI

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları geri gönderme merkezlerinde halen 938 yabancı terörist savaşçı bulunuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Kasım'da İzmir'de düzenlenen "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

8 BİN 922 TERÖRİSTİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince son iki yılda terör örgütü DEAŞ'ın 5 eylem girişimi önlendi.
Bu yıllarda, yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellendi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu

Ekrem İmamoğlu: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu

983
Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz

Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz

420
Pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi

Pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi

461
Demet Akalın açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi

Demet Akalın açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi

165
Hasan Cemal'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Hasan Cemal'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi

82
Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

34
Macron'un çocukken eşiyle dansı olduğu iddia edilen video

Macron'un çocukken eşiyle dansı olduğu iddia edilen video

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir