Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
OLUMSUZ BİR DÜNYADA OLUMLU ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK
Motivasyon konuşmalarıyla tanınan ve tüm kitapları En Çok Satanlar listesine giren Zig Ziglar, bu eserinde, çocuk yetiştirmede başarıya giden yolu, kendi tecrübeleri ve çözüm yöntemleriyle adım adım açıklıyor.
Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek
Zig Ziglar
Profil Kitap
S.: 272
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TURUNCA GÜZELLEME
Türk çocuk edebiyatının tanınan kalemlerinden Ayla Çınaroğlu’nun yazdığı, usta ressam, illüstratör Mustafa Delioğlu’nun resimlediği Turunca Güzelleme kitabında turunçgilleri oluşturan meyvelerden bahsediliyor. Ayrıca bu şiirsel metinde Üç Turunçlar masalı da kendine bir yer buluyor.
Turunca Güzelleme
Ayla Çınaroğlu
Hep Kitap
S.: 28
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KIŞ UYKUSU OTELİ
Bu sıcak ve sevimli hikâye, mevsimleri ve doğadaki değişimleri şiirsel bir dille anlatıyor. Yapraklar dallarından düşüyor, mevsim değişiyor, toprak beyaz bir manto giyiyor üzerine. Tilki ise Kış Uykusu Otelinin kapılarını açıyor misafirlerine...
Kış Uykusu Oteli
Thomas Krüger
Timaş Çocuk
S.: 24
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SENİ KORUYAN KADINLAR VAR BU DÜNYADA
Oyuncu ve senarist Gül Gülsün Yıldız'dan sürekli, sessiz öyküler...
Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada
Gül Gülsün Yıldız
H2O Kitap
S.: 120
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NEREDESİN KÜÇÜK TİLKİ?
Genç okurlar resimlerle dolu bu kitaba bayılacak ve küçük tilkinin peşinde harika bir maceraya atılacaklar.
Neredesin Küçük Tilki?
Sam Taplin
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 12
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İTALYAN KIZI
Booker Ödüllü yazar Iris Murdoch, bu romanında sorumluluğu ve özgürlüğü, travmayı ve iyileşmeyi aile kavramı üzerinden ustalıkla sorguluyor. İtalyan Kızı, mutsuz bir ailenin karanlık sırlarıyla yüzleşme ve kördüğümlerinden kurtulma çabasını anlatan mizah dolu, sürükleyici bir roman.
İtalyan Kızı
Iris Murdoch
Can Yay.
S.: 176
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GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE GULYABANİ
Baştan sona heyecanla okunan Gulyabani, o devir İstanbul halkını bütün özellikleriyle yansıttığı gibi bilmeceleri, tekerlemeleri, mahalli kelimeleriyle de Türkçenin en güzel örneklerini barındırır...
Günümüz Türkçesiyle Gulyabani
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 144
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YAKIN
Bilimkurgu edebiyatının en büyük ustalarından Octavia E. Butler’ın başyapıtı Yakın, ilk kez Türkçede.
Yakın
Octavia E. Butler
İthaki Yay.
S.: 384
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LEYDİM KARAR VERSİN
Çapkın mı çapkın diyaloglar! Skandal yaratan entrikalar! Etekli İskoçlar! Ve çok daha fazlası…
Leydim Karar Versin
Kitty Curran
Yabancı Yay.
S.: 360
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BİR DELİ BAHAR RÜYASI
Yirmi sekiz yıllık hayatında istediği hiçbir şeyi elde edemediğine inanan bir kadın, Bahar. Başladığı noktaya, baba evine döndüğünde artık hayattan pek de bir beklentisi kalmamıştır. Ancak bir şanssızlık abidesi olduğundan eminken memleketinde, İzmir'in göbeğinde kendi deyimiyle bir “çöl ayısı” ile karşılaşır ve o andan itibaren zaten karmaşık olan hayatı iyice içinden çıkılmaz bir hal alır...
Bir Deli Bahar Rüyası
Damlanur Büyükşen
Müptela Yay.
S.: 424
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SON VOLİ
Son Voli durgun denizde aniden kopan fırtınaları, boş çekilen ağları, geceyi dolu kapatan deniz insanlarını anlatıyor.
Son Voli - Serselik Zor Zanaat
Vecdi Çıracıoğlu
İletişim Yay.
S.: 172
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KAVUŞMAK
Genç bir kadın yazar bir huzurevinde kalmakta olan Dürdane Hanım’ın ziyaretine gider. Dürdane Hanım ömrünün son demlerinde, yazardan hayat hikâyesini yazmasını ister. Kavuşmak, Mesut Cemil Bey ile ölene kadar ona olan aşkından vazgeçmeyen Dürdane Hanım’ı eksenine alan, gerçek kişilerden yola çıksa da kurgusal bir roman.
Kavuşmak
Gül İrepoğlu
Hep Kitap
S.: 224
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MİRYAM
Miryam, insanlığın ilişki tarihi boyunca kafaları karıştırıp akılları bulandırmış, yaşamları alt üst edip nice kara yazgılara imza atmış bu duygu ve kavramları, özellikle de aşkla cinselliğin, genellikle yirmili yaşlarda ilişki arenasına çıkan yüzleşmesini, kendi açtığı pencereden bir kez daha sorgulamaya davet ediyor okuru.
Miryam
İlker Özünlü
h2O Kitap
S.: 352
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YERYÜZÜNE MEKTUPLAR
Gün ışığına çıkıp okurun bilincine ulaşacağı zamanı çeyrek yüzyıl boyunca bilgelikle beklemiş bir metin Yeryüzüne Mektuplar.
Yeryüzüne Mektuplar
Barış Tut
Profil Kitap
S.: 64
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Damla Karakuş
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