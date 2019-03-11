Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

OLUMSUZ BİR DÜNYADA OLUMLU ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Motivasyon konuşmalarıyla tanınan ve tüm kitapları En Çok Satanlar listesine giren Zig Ziglar, bu eserinde, çocuk yetiştirmede başarıya giden yolu, kendi tecrübeleri ve çözüm yöntemleriyle adım adım açıklıyor.

Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek

Zig Ziglar

Profil Kitap

S.: 272

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TURUNCA GÜZELLEME

Türk çocuk edebiyatının tanınan kalemlerinden Ayla Çınaroğlu’nun yazdığı, usta ressam, illüstratör Mustafa Delioğlu’nun resimlediği Turunca Güzelleme kitabında turunçgilleri oluşturan meyvelerden bahsediliyor. Ayrıca bu şiirsel metinde Üç Turunçlar masalı da kendine bir yer buluyor.



Turunca Güzelleme

Ayla Çınaroğlu

Hep Kitap

S.: 28

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KIŞ UYKUSU OTELİ

Bu sıcak ve sevimli hikâye, mevsimleri ve doğadaki değişimleri şiirsel bir dille anlatıyor. Yapraklar dallarından düşüyor, mevsim değişiyor, toprak beyaz bir manto giyiyor üzerine. Tilki ise Kış Uykusu Otelinin kapılarını açıyor misafirlerine...

Kış Uykusu Oteli

Thomas Krüger

Timaş Çocuk

S.: 24

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SENİ KORUYAN KADINLAR VAR BU DÜNYADA

Oyuncu ve senarist Gül Gülsün Yıldız'dan sürekli, sessiz öyküler...

Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada

Gül Gülsün Yıldız

H2O Kitap

S.: 120

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NEREDESİN KÜÇÜK TİLKİ?

Genç okurlar resimlerle dolu bu kitaba bayılacak ve küçük tilkinin peşinde harika bir maceraya atılacaklar.

Neredesin Küçük Tilki?

Sam Taplin

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 12

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İTALYAN KIZI

Booker Ödüllü yazar Iris Murdoch, bu romanında sorumluluğu ve özgürlüğü, travmayı ve iyileşmeyi aile kavramı üzerinden ustalıkla sorguluyor. İtalyan Kızı, mutsuz bir ailenin karanlık sırlarıyla yüzleşme ve kördüğümlerinden kurtulma çabasını anlatan mizah dolu, sürükleyici bir roman.

İtalyan Kızı

Iris Murdoch

Can Yay.

S.: 176

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GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE GULYABANİ

Baştan sona heyecanla okunan Gulyabani, o devir İstanbul halkını bütün özellikleriyle yansıttığı gibi bilmeceleri, tekerlemeleri, mahalli kelimeleriyle de Türkçenin en güzel örneklerini barındırır...

Günümüz Türkçesiyle Gulyabani

Hüseyin Rahmi Gürpınar

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 144

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YAKIN

Bilimkurgu edebiyatının en büyük ustalarından Octavia E. Butler’ın başyapıtı Yakın, ilk kez Türkçede.

Yakın

Octavia E. Butler

İthaki Yay.

S.: 384

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LEYDİM KARAR VERSİN

Çapkın mı çapkın diyaloglar! Skandal yaratan entrikalar! Etekli İskoçlar! Ve çok daha fazlası…

Leydim Karar Versin

Kitty Curran

Yabancı Yay.

S.: 360

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BİR DELİ BAHAR RÜYASI

Yirmi sekiz yıllık hayatında istediği hiçbir şeyi elde edemediğine inanan bir kadın, Bahar. Başladığı noktaya, baba evine döndüğünde artık hayattan pek de bir beklentisi kalmamıştır. Ancak bir şanssızlık abidesi olduğundan eminken memleketinde, İzmir'in göbeğinde kendi deyimiyle bir “çöl ayısı” ile karşılaşır ve o andan itibaren zaten karmaşık olan hayatı iyice içinden çıkılmaz bir hal alır...

Bir Deli Bahar Rüyası

Damlanur Büyükşen

Müptela Yay.

S.: 424

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SON VOLİ

Son Voli durgun denizde aniden kopan fırtınaları, boş çekilen ağları, geceyi dolu kapatan deniz insanlarını anlatıyor.



Son Voli - Serselik Zor Zanaat

Vecdi Çıracıoğlu

İletişim Yay.

S.: 172

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KAVUŞMAK

Genç bir kadın yazar bir huzurevinde kalmakta olan Dürdane Hanım’ın ziyaretine gider. Dürdane Hanım ömrünün son demlerinde, yazardan hayat hikâyesini yazmasını ister. Kavuşmak, Mesut Cemil Bey ile ölene kadar ona olan aşkından vazgeçmeyen Dürdane Hanım’ı eksenine alan, gerçek kişilerden yola çıksa da kurgusal bir roman.

Kavuşmak

Gül İrepoğlu

Hep Kitap

S.: 224

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MİRYAM

Miryam, insanlığın ilişki tarihi boyunca kafaları karıştırıp akılları bulandırmış, yaşamları alt üst edip nice kara yazgılara imza atmış bu duygu ve kavramları, özellikle de aşkla cinselliğin, genellikle yirmili yaşlarda ilişki arenasına çıkan yüzleşmesini, kendi açtığı pencereden bir kez daha sorgulamaya davet ediyor okuru.

Miryam

İlker Özünlü

h2O Kitap

S.: 352

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YERYÜZÜNE MEKTUPLAR

Gün ışığına çıkıp okurun bilincine ulaşacağı zamanı çeyrek yüzyıl boyunca bilgelikle beklemiş bir metin Yeryüzüne Mektuplar.

Yeryüzüne Mektuplar

Barış Tut

Profil Kitap

S.: 64

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Damla Karakuş

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