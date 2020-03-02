Mehmet Ali Erbil'in son hali

Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi. Tedavisine evinde devam edilen Erbil, saç ve sakal tıraşı için kuaföre gitti.

AYAKTA DURAMIYOR

Kuaför salonunda 1 saat kalan Erbil, daha sonra otelden tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı. Tek başına ayakta duramayan Erbil, görevlilerinin yardımıyla aracına binebildi. Muhabirlere eliyle selam veren şovmen, röportaj taleplerini geri çevirdi.

EVDE TEDAVİ SÜRÜYOR

Mehmet Ali Erbil’in fizik tedaviye başladığı, her gün bel ve bacak kaslarını güçlendirmek amacıyla hemşire gözetiminde egzersiz yaptığı öğrenildi.

Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.