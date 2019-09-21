Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik önemli bir adım atılıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret öncesinde ise basın mensuplarına Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan, güvenli bölge çalışmalarından F-35'e, Arifiye'deki tank-palet fabrikasından, NATO'daki çalışmalara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR DEFA DÜRÜST OLUN"

Soru-cevap şeklinde süren basın toplantısında FOX Haber Muhabiri Emre İzkübarlas, "Arifiye'deki tank-palet fabrikası konuşulmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun gizli kararname çıkarıldı diye bir iddiası var. Hem bu iddiayı hem de gelinen son noktayı size sormak isterim." şeklinde bir soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya karşılık olarak sert bir çıkış yaptı. "Fox TV'yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun." diyerek açıklamasına başlayan Erdoğan, sonrasında sözü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine kuran bir siyasidir. Türkiye Cumhurbaşkanı buranın satılma gibi bir durumu olmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mı satılmamış mı bunu ispat etmeli. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. 25 yıl süreyle buraya kiralanmıştır. Biz bir işi yaptığımız zaman ülkemiz ne kazanır ona bakarız. Buradan ne işçi ne memur çıkarılmıştır. Acaba bu yalan bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda kimse çıkarılmayacak çıkarılma olursa bana gelsinler demedi mi? Tüm belediyelerde işçiler kapıya konuluyor. Bunlarla ilgili Fox haber yapıyor mu? Emekçilerin yanında duruyor mu? Bu yayın politikasını Fox'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na yanıtı verdi ama aynı yerde tökezleyip duruyor." dedi.

Erdoğan: FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

"BM Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın aday gösterdiğimizi buradan duyurmak istiyorum. Tecrübeli bir diplomat olan Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul üyeliğini layıkıyla yapacağına inanıyorum. Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı.

ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda deam ettirdik. Terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek ortada. ABD'nin terör örgütlerine desteğini görmeme lüksümüz yok. Bizimle yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı söylendi. Biz mücadelemizi açık ve net yaptık. Bölgede DEAŞ yok noktasına geldi. Şimdi ise uydurma örgüt çıkarıldı; SDG. Bu bir aldatmaca.

Bunun PYD ve YPG'den bir farkı yok. Buna çadır bir terör örgütü diyebiliriz. Onunla bunu yapıyorlar. PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi içiçe. Trump ile 10 gün önce telefonla görüşmüştük şimdi yüzyüze görüşeceğiz. Sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi.

Masadan kalkmış bir konu değil. Sayın Trump bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde biz S-400'leri nasıl aldıysak Partiot noktasında da şartlar itibariyle ortak üretim ve kredi gibi şartlar oluyorsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları halledersek F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. F-35'lerde biz müşteri değil üreticiyiz. Bir kısım parçaları bizde üretiliyor. Bunları yapan ülkeye bu uygulama adil değildir."