Deniz Seki 33 kilo verdi

16 Şubat 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olan şarkıcı Deniz Seki, aradan geçen 9 ayda tamı tamına 33 kilo verdi.

Şarkıcı Deniz Seki-FOTO GALERİ

90 kilodan 57 kiloya kadar düşen ünlü şarkıcı, yeni görüntüsünü sık sık sosyal medya aracılığı ile sevenleriyle paylaşıyor.

Henüz vermesi gereken 2-3 kilo daha olduğunu söyleyen Seki, “Sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. 2-3 kilo verdikten sonra duracağım” dedi.

Öte yandan Deniz Seki’nin mide ameliyatı olmak için bir miktar kilo aldığı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı kendisi hakkında çıkan bu iddiaları yalandı.