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Deniz Seki 33 kilo verdi

Şubat ayında mide küçültme ameliyatı olan şarkıcı Deniz Seki, 9 ayda 33 kilo vererek 57 kiloya kadar düştü.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 12:00..
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16 Şubat 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olan şarkıcı Deniz Seki, aradan geçen 9 ayda tamı tamına 33 kilo verdi.

Şarkıcı Deniz Seki-FOTO GALERİ

Deniz Seki 33 kilo verdi

90 kilodan 57 kiloya kadar düşen ünlü şarkıcı, yeni görüntüsünü sık sık sosyal medya aracılığı ile sevenleriyle paylaşıyor.

Deniz Seki 33 kilo verdi

Henüz vermesi gereken 2-3 kilo daha olduğunu söyleyen Seki, “Sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. 2-3 kilo verdikten sonra duracağım” dedi.

Deniz Seki 33 kilo verdi

Öte yandan Deniz Seki’nin mide ameliyatı olmak için bir miktar kilo aldığı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.

Deniz Seki 33 kilo verdi

Ünlü şarkıcı kendisi hakkında çıkan bu iddiaları yalandı.

Deniz Seki 33 kilo verdi

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