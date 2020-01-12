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Hakkari’de 5 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Bu alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

İHA | 12.01.2020 - 09:25..
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

'EYLEMLER MAĞDUR EDİYOR' AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

"İZİNSİZ GİRMESİ YASAKLANMIŞTIR"

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge, 12 Ocak 2020 günü saat 00.00.01’den 26 Ocak 2020 günü saat 23.59.59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır." denildi.

VALİLİK İNTERNET SİTESİNDE YER ALIYOR

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı bildirildi.

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