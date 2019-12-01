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Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA | 01.12.2019 - 20:22..
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Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde kavga meydana geldi.

A.O. ile E.K. arasında Akpınar Meydanı üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden başladığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Silahların kullanıldığı kavgada A.O. ile E.K. karşılıklı olarak birbirlerini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan E.K., Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı A.O. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı -1

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı -2

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı -3

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı -4

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı -5

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