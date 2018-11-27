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MGK sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "önemli kararlar alacağız" dediği MGK toplantısı sona erdi. Toplantıda Suriye, Irak ve KKTC'yle ilgili kararlar çıktı.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 20:55..
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MGK sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 5 saat sürdü.

MGK BİLDİRİSİ

Toplantının ardından yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor.

Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir.

Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.

(Suriye'de) Siyasi çözüme en büyük tehdidin, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur.

Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı.

PKK/PYD-YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edildi.

Ülkemizin Milli Güvenliği için tehdit oluşturan PKK/KCK terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonların devam edeceğinin altı çizilmiş, PKK/KCK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğu bir kez daha vurgulanmıştır."

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