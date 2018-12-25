CHP'li Erdoğdu'dan Metin Akpınar'a destek mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Metin Akpınar için sosyal medyadan attığı destek mesajında büyük bir gaf yaptı

ERDOĞDU'NUN DESTEK TWEETİ

CHP'li Aykut Erdoğdu resmi Twitter hesabından 'Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesindeyiz'' diye yazdı.

Erdoğdu daha sonra düzeltme mesajı yayınlayarak "Üzüntü ve stresden Müjdat Gezen yerine Zeki Alasya yazmışım.Zeki Ağabeye Allah gani gani rahmet etsin.Yaşayıp bugünleri görmedi... Yazık...Günah...Bu memleketi yıllarca tebessüm ettiren bu iki Çınara yapılanlar reva değil" dedi.