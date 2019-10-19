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İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da yapılan operasyonda FETÖ'nün sözde Bartın il imamı ve Ulus ilçe imamı yakalandı.

İHA | 19.10.2019 - 06:11..
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Operasyon, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, FETÖ/PDY’nin sözde Bartın il imamı M.Y. ile Ulus ilçe imamı İ.K. İstanbul’da kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı. Gaybubet evlerinde kaldıkları belirlenen şüphelilerden M.Y.’nin eşi H.Y. ve kızı F.K.Y. ile İ.K.’nın eşi R.K. de gözaltına alındı.

İSTANBUL'DAN BARTINA GÖTÜRÜLDÜLER

Evde yapılan aramada FETÖ elebaşına ait kitaplar, yüklü miktarda döviz, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda sim kart ve flash bellek ele geçirildi. 5 şüpheli işlemleri yapılmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu


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