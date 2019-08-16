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Atama kararları, Resmi Gazete'de

Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alınırken, yerine Rıdvan Duran atandı.

DHA | 16.08.2019 - 05:31..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile bazı bakanlıklarda görevden alma ve atamalar gerçekleşti.

Buna göre, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atanırken, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut görevinden alınarak yerine Selami Ersen atandı. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince üniversitelerdeki asli görevlerine döndürülmek üzere görevlerinden alındı.

RIDVAN DURAN, BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı. Karaca’nın yerine ise Rıdvan Duran atandı.

5 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA YAPILDI

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı.
Açıklanan bazı atama kararları ise şöyle:
Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Karaman atandı. Öte yandan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne ise Bahri Kesici atandı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.

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