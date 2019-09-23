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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1,7 milyarlık İslam ümmetinin kardeşlik hukukundan ayrılmaması gerektiğini belirtti.

AA | 23.09.2019 - 02:53..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince Hilton Midtown Otel'de düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" diyerek başladı.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli ayrıntılar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

"KARDEŞLİK HUKUKUMUZU GÖZETMELİYİZ"

"Amerikan İslam toplumunun giderek daha örgütlü hale geldiğini, iş birliği içinde hareket etmeye özen gösterdiğini müşahede ediyorum"

"Bizler 1,7 milyarlık İslam ümmetinin parçalarıyız. Aramızdaki farklılıklar asla kardeşliğimize, muhabbetimize mani değildir. Binlerce kilometre ötede olsak da kalplerimizin rotası aynıdır"

"Kardeşlik hukukumuzu gözettiğimiz sürece, aramızdaki şu muhabbeti diri tuttuğumuz müddetçe, emin olun, hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Bunun için hangi kökenden, hangi ülkeden olursa olsun, Amerikan Müslümanlarının aynı ortak paydada buluşması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlik hukukumuzu gözetmeliyiz VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

"BAŞKA DİN MENSUPLARIYLA HİÇBİR SORUNUMUZ YOKTUR"

"Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama problemimiz yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

"DÖKÜLEN MÜSLÜMAN KANINDA PAYLARI VAR"

"Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

"FETÖ ELEBAŞI İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATTIK"

"Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

"KUDÜS DAVASI, 1,7 MİLYARLIK İSLAM ALEMİNİN NAMUSUDUR"

"Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir"

"Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

"KAŞIKÇI'NIN, MURSİ'NİN HAKKINI ARAYACAĞIZ"

"Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz."

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