444 milyon yıl önce gerçekleşen kitlesel yok oluşun nedeni bulundu

Tahmin edebileceğiniz gibi Dünya, milyonlarca yıl önce aynı durumda değildi. 444 milyon yıl önce Geç Ordovisyen kitlesel yok oluşu sırasında, Dünya üzerindeki canlı türlerinin neredeyse yüzde 85'i yok oldu.

O dönemde canlı türlerinin büyük kısmı denizde yaşıyordu ve günümüzdeki kıtaların çoğu Gondwana adında tek bir kara parçası biçimindeydi.

Bilim insanlarının günümüzdeki iklim değişikliğini anlamasına yardım edebilecek yeni bir çalışmaya göre Dünya tarihindeki ilk büyük çaplı kitlesel yok oluş, okyanuslardaki uzun süreli ve şiddetli oksijen kaybıyla ilişkiliydi.

YOK OLMANIN NEDENİ OKSİJEN KAYBI

İlk yok olma dalgasının nedeni ise küresel soğumaydı. Bu buzul çağı sona erdiğinde deniz seviyeleri yükseldi ve oksijen seviyesi düştü, bu da oksijen yetersizliği ya da anoksiyle sonuçlandı.

Yeni bir çalışmada Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, oksijen yokluğunun üç milyon yıldan fazla sürdüğüne dair kanıt buldu. Bu süre, benzer yok olma olaylarından önemli derecede daha uzun.

Bilim insanlarının ortaya attığı bu teoriyi kanıtlamak için Hirnantiyen ve Rudaniyen çağları arasındaki sınıra dair jeolojik kayıtlar incelendi.

Doktora öğrencisi Richard George Stockey, daha önce yayınlanmış metal izotopu verilerini ve Libya'daki Murzuk Havzası'ndan siyah şist örneklerinden alınan verileri birleştirmek için yeni bir model geliştirdi.

Deniz tabanına çöken uranyum ve molibden miktarları da dahil 31 farklı değişkeni göz önünde bulunduran model, uzun süreli ve şiddetli bir okyanus anoksisinin (oksijen yokluğu) Dünya okyanuslarının büyük kısmında meydana gelmiş olması gerektiği sonucuna vardı.

AYNI SORUN GÜNÜMÜZDE DE OLUŞUYOR

Araştırmacılar küresel iklim değişiminin açık okyanus ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin düşmesine katkı sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, bulguların bugün için de geçerli olduğunu açıkladı..

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan başka bir araştırmaya göre, okyanuslardaki genel oksijen seviyesi yüzde 2 oranında düşmüş durumda. Bu durum, okyanuslardaki ölü bölge sayısını da artırıyor.

Örneğin 1960'lı yıllarda 45 ölü bölge tespit edilirken, bu sayı günümüzde 700'e kadar çıkmış durumda.