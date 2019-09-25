Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Nefret Söylemiyle Mücadele etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"MÜSLÜMAN KADINLAR SIRF BAŞÖRTÜSÜ TAKTIKLARI İÇİN TACİZE UĞRUYOR"

Irkçı eylemlere, kutsal değerlere en fazla hakarete maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlar. Bu soruna gözlerimizi yumamayız. Müslümanların iş yerleri evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor.

'İNEK ETİ YEDİKLERİ İÇİN ÖLEN MÜSLÜMAN GENÇLER'

Son dönemde özellikle Hindistan'da Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde, sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan, palananan, ölüme mahkum edilen oradaki Müslüman kardeşlerimizin haklarını nasıl savunacağız? Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalama olabilir mi? Onlara mı soracağız? Herkesin herhalde vejeteryan olması beklenemez. Benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum, sen bana neden duyuyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a tepki VİDEO

"BİZİM ÜLKEMİZDE DOMUZ ETİ YİYENLER VAR"

Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz bunlara müdahale etmiyoruz. Onun inancının gereği odur, yiyebilir. Hindistan'ın Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil." dedi.