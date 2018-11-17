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4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sur uzunluğu nedeniyle Türkiye'nin ikinci büyük kalesi olarak gösterilen, Tokat'ın Niksar ilçesindeki kale, 2 bin 300 yüz yıldır şehre hakim noktada varlığını koruyor.

AA | 17.11.2018 - 12:33..
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4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

Niksar Kalesi'nde, 4,5 kilometreyi bulan kale surlarının ve içindeki yapıların yeniden ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Niksar Belediyesinin 2010 yılında başlattığı restorasyon çalışmalarında ilk etap geride bırakıldı.

NİKSAR KALESİ

Çanakçı Çayı'nın oluşturduğu vadinin kuzeyindeki tepede yer alan, Pontus Krallığı tarafından yaptırılan ve Bizans döneminde büyütülen Niksar Kalesi, İslamiyet'in yayıldığı çağlarda da güçlendirildi. Kalede, medrese, iki hamam, iki mescit, kilise ve hapishane kalıntıları bulunuyor.

4,5 kilometreyi bulan kale surları ayağa kaldırılıyor

RESTORASYONU YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Niksar Belediyesi tarafından 8 yıl önce, surlar ve kale içindeki yapıların ayağa kaldırılması için 3 etap olarak planlanan restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

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