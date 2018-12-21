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45 öğrenci yemekten zehirlendi

Kız İmam Hatip Lisesi’nde yatılı kalan kız öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi ve hastanelik oldu.

İHA | 21.12.2018 - 06:22..
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Manisa’nın Turgutlu İlçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 45 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde yatılı olarak kalan kız öğrenciler gece saatlerinde rahatsızlandı.

45 öğrenci yemekten zehirlendi

SORUŞTURMA BAŞLADI

Öğrenciler mide bulantısı, karın ve baş ağrısı şikâyetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı.

45 öğrenci yemekten zehirlendi

Olay bilgisi olan Turgutlu İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve Okul Müdiresi Ebru Yöntem’den bilgi aldı. Kaymakam Turan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletirken konunun titizlikle araştırılacağını ifade etti.


45 öğrenci yemekten zehirlendi

45 öğrenci yemekten zehirlendi VİDEO

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