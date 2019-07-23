4,5 yaşındaki İkra'nın akülü arabasını çaldılar

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde yaşayan Osman ve Şengül Akbaba çifti, çocukları İkra'nın harçlıklarından biriken bin 100 TL ile akülü araba aldı.

PİŞKİN HIRSIZLAR

Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde şüpheli motosiklet olduğunu fark etti. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, bir kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü. Akbaba, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı." diye seslendi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, "O iş bitti. Geçmiş olsun." deyip motosikletle olay yerinden kaçtı.

BABA, ŞÜPHELİLERİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Otomobiliyle arkalarında giden baba, şüphelileri yakalayamadı. Şüphelilerin kaçtığı yönü araştıran Akbaba, bazı iş yeri ve apartmanın güvenlik kamera görüntülerinden, şüphelilerin eşkalini belirledi. Baba Akbaba, güvenlik görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"ANAHTARLARI BENDE, BİNEMEZLER Kİ"

Kızının biriktirdiği paralarla akülü arabayı aldığı ve çalınmasına çok üzüldüğünü belirten anne Şengül Akbaba, "Kızım, kumbarasında para biriktirmişti ve biriktirdiği parayla aldık. Kızım, akülü arabası çalındıktan sonra 'Anneciğim zaten anahtarları bende onlar süremez ki' diyor. Aylarca para biriktirmişti. Benim apartmanımın içerisine kadar girip arabamızı çalıyorlarsa, ben çocuğumu dışarıya oyun oynamaya nasıl göndereyim? Çocuğum o esnada arabanın üzerinde olsaydı, ona bir zarar vererek arabayı çalabilirlerdi. Bunların bulunmasını istiyorum." dedi.

İKRA, ARABASININ BULUNMASINI İSTİYOR

Arabasının bulunmasını isteyen küçük İkra da, "Arabamın bulunmasını istiyorum. Ben onu kumbaramda para biriktirip almıştım." dedi.