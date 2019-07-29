Zonguldak-Ereğli karayolunun inşaatı tamamlandı

Zonguldak-Ereğli karayolunda mutlu sona gelindi. Karayolunun inşaatı bugün tamamlandı ve hizmete açıldı.

2 YILDA BİTİRİLDİ

1974 yılında programa alınan yol, bu süreçte görev yapan hükümetler tarafından bir türlü bitirilemedi. 2001 yılında ihalesi yapılan fakat yüklenici firmaya verilen 15 yıllık süre nedeniyle ağır aksak ilerleyen yolun yapımı, 2017 yılında yolun yeniden ihaleye çıkması sonrasında 2 yılda tamamlandı. Tüneller, viyadükler ve köprülerin yer aldığı yol zorlu arazi koşullarına rağmen 2 yılda bitirildi.

612 TRİLYONA MAL OLDU

Ereğli-Düzce yolu 612 trilyon liraya mal oldu ve yolda 9 tünel bulunuyor.

YOL 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Ereğli-Devrek ve Ereğli-Çaylıoğlu arasında yol çalışmaları devam ediyor. Hizmete açılan Ereğli-Zonguldak yolu daha önce yaklaşık 1 saatte katedilirken, yolun yapımının tamamlanması ile birlikte bu süre 30 dakikaya düştü.