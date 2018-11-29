450 öğrenciden sadece 24'ü kayıt yaptırdı, okul açılmadı

Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği neden bizi aramadı

Putin: Dolar bizi terk ediyor

1 Bakan Selçuk: E-okul’u dünyaya satmak istiyorum Eğitimin milli olamadığını söylediğinde tepki aldığını belirten Bakan Selçuk, "Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır" dedi.

2 Eski mağara resimleri yıldız sistemlerine ait İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, mağaralarda Yontma Taş Devri ve Cilalı Taş Devri’ne ait hayvan resimlerinin aslında takım yıldızlarına ait olduğu belirtildi.

3 Kırıkkale'de patlama Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

4 Yılbaşı için makyaj önerileri Makyaj tutkuları için yeni yılda makyajınızı kırmızı tonların yoğun olduğu renklerle tamamlamanız için öneriler...

5 Sembollerin hikayesi Spesifik bir konuyu, iyice daraltmış bir alanı incelemek; bizim düşünce, araştırma ve yayın dünyamızda pek olmuyor.

6 Brokolinin faydaları İtalya ile özdeşleşmiş bir sebze türü olan brokolinin dünyaya yayılması 1900’lü yıllarda gerçekleşmiştir.