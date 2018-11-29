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450 öğrenciden sadece 24'ü kayıt yaptırdı, okul açılmadı

İnegöllü 3 sanayicinin geçen yıl örnek bir projeye imza atarak ilçeye kazandırdığı, eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağı okula, sadece 24 öğrenci kayıt yaptırdı.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 11:05..
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Bursa İnegöl ve çevresindeki nitelikli eleman açığına çözüm bulmak için İnegöllü sanayicilerin kurduğu özel teknik okul, talep yetersizliği nedeniyle açılamadı.

Eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağı, öğrencilerin masraflarının devlet tarafından karşılanacağı okula 24 öğrenci kayıt yapınca, okul eğitime başlayamadı.

ÜCRETSİZ EĞİTİM

İnegöllü üç iş insanı, geçen yıl ilçeye, alanında tek olacak özel teknik okulu kazandırdı. Bakanlığın da öğrenci başına destek verdiği okulda, eğitim öğretim ücretsiz olarak planlandı.

Bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesinin planlandığı okulda, öğrenciler isterlerse lisans eğitimlerine devletin sağladığı kontenjan avantajıyla devam edebilecekti.

450 öğrenciden sadece 24'ü kayıt yaptırdı, okul açılmadı

TALEP AZ OLDU, OKUL AÇILMADI

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlaması planlanan okul, öğrenci bulunmaması nedeniyle açılamadı.

Yapılan sınava 450 öğrenci katılırken, kayıt yaptıran öğrenci sayısı 24'te kaldı. Talep olmadığı için okul açılamayınca, kayıt yaptıran öğrenciler başka okullara sevk edildi.



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