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Çok satanlar

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 13.09.2019 - 11:55..
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çok satanlar

Bu haftanın en çok satan listesinde ilk isim: "Kendine Hoş Geldin". Onu takip eden isimler ise, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" ve "Hayat Cesurlara Torpil Geçer"...

Çok satanlar

KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Destek Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

 

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.:256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

çok satanlar

HER ŞEY DEĞİŞİR

Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...

Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı

Anette Inselberg

Destek Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

ŞEHVETİYE TARİKATI

... İsmail Saymaz, ilkokul mezunu, Arapça ve Kur’an bilmeyen, hatta namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirmeyen, bazılarının yüzlerce müridi olan, haklarında dava açılmış altı sahte şeyh vakasını inceliyor. Bir kısmının Kur’an kursu da işlettiği, tekke sahibi olduğu bu şeyhler, şehvet ile servet edinme arzusunun iç içe geçtiği bir dünyada, yüzlerce kadın ve erkeğin iradesini teslim alıyorlar. Haklarında şikâyet veya ihbarda bulunulmadıkça, faaliyetlerini yıllarca sürdürebiliyorlar. Esas olarak, devlet tarafından “gerçek şeyhlere” tanınmış resmî hoşgörüden, koruma zırhından ve dokunulmazlıktan yararlanıyorlar. Şehvetiye Tarikatı, kısa yoldan servet edinme hırsının ve bastırılmış cinsel arzuların dinî inançlar temelinde kışkırtılıp, kullanıldığı bir dünyaya ışık tutuyor.

Şehvetiye Tarikatı

İsmail Saymaz

İletişim Yay.

S.: 118

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER

Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.

Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter

Hakan Mengüç

Destek Yay.

S.: 232

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın çok satan kitapları

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

FESÜPHANALLAH! - NASİHATNAME 1

‘Nasihatname’ dediğim kalıp, bu yolda bir temrin aslında. Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21. yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti. İsterim ki, elinizden geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın...

Fesüphanallah - Nasihatname 1

Alev Alatlı

Turkuvaz Kitap

S.: 319

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

HAFAZANALLAH - NASİHATNAME 2

Gelin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzyıllar önce sahneye konulan Yeni Dünya Düzeni’nin ‘tek din’ ilkesinin ete kemiğe büründürülmesi sürecinden söz edelim. Yeni Dünya Düzeni’nde mevzubahis olan ‘tek din’, Yahudilikle Hıristiyanlığın füzyonu olan Evangelizm’dir. Evangelizm’in ne olduğunu bilmezsek, Amerika Birleşik Devletleri’nin niye bu kadar ısrarla ve kayıtsız şartsız İsrail’i desteklediğini anlayamayız. ABD’nin Irak’ta, Orta Doğu’da, hatta Kara Afrika’da ne yapmak istediğini de doğru okuyamayız...

Hafazanallah - Nasihatname 2

Alev Alatlı

Turkuvaz Kitap

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

VAZGEÇEBİLMEK

Guy Finley bu kitapta adım adım mutluluk ile aramızda dikilip duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor. Vazgeçebilmek’i okurken öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu ve daha pek çok olumsuz düşünceden arındığınızı fark edecek ve her sorunun cevabının yine sizin içinizde olduğunu göreceksiniz. Gerçek yaşamöyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştıran sorular zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri verecek.

Vazgeçebilmek

Guy Finley

Destek Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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