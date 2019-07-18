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TBMM Doğu Akdeniz için ortak bildiri yayınladı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Doğu Akdeniz için ortak bildiriye imza attı.

DHA | 18.07.2019 - 17:28..
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TBMM Doğu Akdeniz için ortak bildiri yayınladı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildirisinde; "Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz " denildi.

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