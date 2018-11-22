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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında, bu hafta 3'ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 10:40..
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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında, bu hafta 3'ü yerli 7 film sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

DELİLER: FATİH'İN FERMANI

Osman Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan ve Demet Tuncer'in rol aldığı "Deliler: Fatih'in Fermanı" izleyici ile buluşacak.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

PUT ŞEYLERE

Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu "Put Şeylere"; İstanbul'un Cihangir semtinde yaşayan bir grup sanatçının; yeterince karmaşık olan ilişkilerinin, hayatlarına giren bir el kamerası nedeniyle iyice garip bir hal almasını anlatıyor.

Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Öykü Karayel, Elit İşcan, Feride Çetin, Beril Kayar, Rüzgar Erkoçlar ve Kadir Çermik'in oynadığı filmin senaryosu da Onur Ünlü'ye ait.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

ROBİN HOOD

Jamie Dornan, Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx, Paul Anderson ve Eve Hewson'un başrollerinde oynadığı "Robin Hood"un yönetmen koltuğunda Otto Bathurst oturuyor.

Senaryosu Joby Harold'a ait olan film macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

GRİNÇ

Scott Mosier ve Yarrow Cheney'in yönettiği "Grinç" de haftanın animasyon filmi olarak öne çıkıyor.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

MUHTEMEL AŞK

Thomas Stuber'in yönettiği "Muhtemel Aşk", izole bir hayatın peşindeki Christian'ın bir süpermarkette çalışmaya başlamasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Dram türündeki filmde, Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth, Henning Peker ve Matthias Brenner rol aldı.

YAZ

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Yaz", 1980'lerin Leningrad'ında bir yaz günü başlıyor ve Sovyetler Birliği'nde rock'n roll'un kaderini değiştiren kahramanları mercek altına alıyor. Kirill Serebrennikov'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Teo Yoo, İrina Starshenbaum, Roman Bilyk, Anton Adasinsky ve Liya Akhedzhakova oynuyor.

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