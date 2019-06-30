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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon, başarılı geçti.

İHA | 30.06.2019 - 11:51..
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Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda D.M., B.S.Ü., F.A., A.Ç., H.A., Y.A., G.A. isimli şahıslar yakalandı.

ÜSTLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında; 6 parça halinde toplamda 16.77 gram metamfetamin maddesi, 5 parça halinde toplamda 4.39 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yetkililer tarafından, yakalanan 6 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, Z.E. ve G.A. hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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