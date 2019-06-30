Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 8 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda D.M., B.S.Ü., F.A., A.Ç., H.A., Y.A., G.A. isimli şahıslar yakalandı.
ÜSTLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında; 6 parça halinde toplamda 16.77 gram metamfetamin maddesi, 5 parça halinde toplamda 4.39 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Yetkililer tarafından, yakalanan 6 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, Z.E. ve G.A. hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldığı bildirildi.