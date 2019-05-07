Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray-Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın uyuşturucu almak için İstanbul’a gittiğini ve Aksaray’a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

BİN 134 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Ali D. (21) isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Ali D. araç içerisinden indirilerek gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada aracın arka koltuk altına gizlenmiş vaziyette bin 134 adet uyuşturucu hap ve 1 adet kurusıkıdan dönme 7.65 mm çaplı silah, bu silaha ait 1 adet susturucu, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Ali D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



