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46 yıl hapis cezası vardı Adana'da yakalandı

Antalya'da gerçekleştirdiği 27 hırsızlık suçundan aranan A.C.S., son hırsızlık girişiminde kıskıvrak yakalanarak cezaevine sevk edildi.

İHA | 05.07.2019 - 09:02..
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Çukurova ilçesinde bir şahıs, iş yerine girip kasayı açarak içerisindeki paraları aldı. İş yerinin içerisinde bir süre dolaşan şahsın hırsızlık görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tanınmamak için kapüşonunu kapatan şahsı iş yerinde gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Şahıs iş yerinden ayrıldığı sırada kapıda ihbar üzerine olay yerine gelen polislerle karşılaşınca kaçmaya başladı.

46 yıl hapis cezası vardı Adana'da yakalandı VİDEO


BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sokak aralarında bir süre polisten kaçan şahıs, duvardan atladığı sırada düşerek başını beton zemine vurdu. Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren zanlı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 2 gün tedavi altında tutulan şahıs, polisi yanıltmak için kardeşinin kimlik bilgilerini verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda zanlının, Antalya’da işlediği 27 suçtan aranan ve hakkında 46 yıl 8 ay hapis cezası verilen A. C. S. olduğunu belirledi. Adana'da gerçekleştirdiği 10 hırsızlık olayını tek tek güvenlik kamerası görüntülerinden inceleyen polis, şahsı son gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan A.C.S. ceza evine konuldu. Şahsın Adana'da işlediği suçların duruşmalarının görüleceği öğrenildi.

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