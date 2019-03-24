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46 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Kayseri’de 11 yaşındayken balıkçıl kuşu tarafından gagalandıktan sonra sol gözü görme yetisini kaybeden 57 yaşındaki Adnan Gençaslan, geçirdiği ameliyat sayesinde tekrar görüyor.

İHA | 24.03.2019 - 16:41..
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İşçi emeklisi Adnan Gençaslan, 46 yıl önce ağabeyinin eve getirdiği balıkçıl cinsi kuşla oynarken, kuşun sol gözünü gagalaması sonucunda görme yetisini kaybetti.

46 YIL BOYUNCA VAZGEÇMEDİ, ÇAREYİ KAYSERİ'DE BULDU

Daha önce tedavi gören hastaların tavsiyesiyle Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’a ulaşan Adnan Gençaslan, aradığı umudu ve tedaviyi Kayseri’de buldu.

46 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Aradan 46 yıl geçtikten sonra gözünün yeniden görebileceği söylenen Gençaslan, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Abdullah Özkırış tarafından ameliyat edildi ve yeniden görmeye başladı. Gençaslan, bir gözünün görmemesi nedeniyle hayatının bugüne kadar hep olumsuz etkilendiğini söyledi.

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Gençaslan, "Yıllarca sol gözüm hiç görmediği için çok sıkıntı çektim. Gözümün kör olması, hayatımın seyrini değiştirdi. Çocukken yaşadığım bu olayın etkisinden hiç kurtulamadım. Birçok doktora götürdüler, ancak o günün imkanlarıyla yeniden ameliyat olamadım. Zaten ameliyat olsam da gözüm yeniden açılmayacaktı. Yıllar sonra Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış Hoca ile tanıştım. Bana, yapacağı iki ameliyatın ardından yeniden görebileceğimi söyledi. Dünyalar benim oldu.’’ dedi.

46 yıl sonra yeniden görmeye başladı

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