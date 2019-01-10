Alman turist otel odasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Thomas Bernhard Uhrmeister, Almanya’dan tek başına tatil için Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele geldi.
GÖREVLİLER CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
Uhrmeister’den haber alamayan otel görevlileri, girdikleri odada turistin cansız bedeniyle karşılaştı.
OTOPSİ YAPILACAK
Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri Alman turistin öldüğünü belirlerken, Alman turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.