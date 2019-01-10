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Alman turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesine tatil gelen 63 yaşındaki Alman turist, otel odasında hayatını kaybetti.

İHA | 10.01.2019 - 17:34..
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Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Thomas Bernhard Uhrmeister, Almanya’dan tek başına tatil için Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele geldi.

GÖREVLİLER CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Uhrmeister’den haber alamayan otel görevlileri, girdikleri odada turistin cansız bedeniyle karşılaştı.

Alman turist otel odasında ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri Alman turistin öldüğünü belirlerken, Alman turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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