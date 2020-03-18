Avrupa borsalarında sert düşüş

Avrupa borsaları, ekonomi yönetimlerinin koronavirüs salgınının etkilerine yönelik attığı destek adımlarına karşın güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 değer kaybederek 282 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 3,9 azalarak 8.588 puanda seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI KAYIP YAŞIYOR

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,8 düşüşle 5.096 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,1 kayıpla 6.296 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,9 azalışla 3.875 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1 gerileyerek 15.158 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2050 seviyelerinden işlem görüyor.

SERT DALGALANMALAR DEVAM EDEBİLİR

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin artarak devam ettiğini belirterek, ekonomi yönetimlerinin finansal sistemi ve ekonomiyi destekleme adımlarına rağmen pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Avrupa'da vaka ve ölüm sayısının hala hızlı bir şekilde arttığını aktaran analistler, piyasalarda haber kaynaklı sert dalgalanmaların devam edebileceğini bildirdi.