taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4612
Euro
7.0932
Altın
1493.84
Borsa
86622.97
Gram Altın
311.227
Bitcoin
33895.63

Avrupa borsalarında sert düşüş

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 282 puana, DAX 30 endeksi yüzde 3,9 8.588 puana geriledi.

AA | 18.03.2020 - 12:02..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Avrupa borsaları, ekonomi yönetimlerinin koronavirüs salgınının etkilerine yönelik attığı destek adımlarına karşın güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 değer kaybederek 282 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 3,9 azalarak 8.588 puanda seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI KAYIP YAŞIYOR

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,8 düşüşle 5.096 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,1 kayıpla 6.296 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,9 azalışla 3.875 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1 gerileyerek 15.158 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2050 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa borsalarında sert düşüş

SERT DALGALANMALAR DEVAM EDEBİLİR

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin artarak devam ettiğini belirterek, ekonomi yönetimlerinin finansal sistemi ve ekonomiyi destekleme adımlarına rağmen pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Avrupa'da vaka ve ölüm sayısının hala hızlı bir şekilde arttığını aktaran analistler, piyasalarda haber kaynaklı sert dalgalanmaların devam edebileceğini bildirdi.

Avrupa borsalarında sert düşüş

İlginizi Çekebilir
Avrupa Birliği'nde otomobil satışları geriledi
AB pazarında koronavirüs salgınının etkisi ile de otomobil satışları gerileyerek yüzde 7,4 düştü ve 957 bin 52 adet olarak kayıtlara geçti.
Rus piyasalarında kayıplar artıyor
Rus rublesi, dolar karşısında kısa süreliğine 79'a gerilerken, kısa süre içerisinde tekrar 77 seviyesinin altına geldi.
Petrol fiyatları, 17 yılın en düşüğünü gördü
Kkoronavirüs salgını nedeniyle resesyon tehdidinin artması sonucu petrol fiyatları, 2003 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
ABD, Airbus uçaklarına gümrük vergisini artırabilir
ABD ile AB arasında ticaret savaşı kızışıyor. Washington, Airbus'a vergiyi artırmanın hesaplarını yaparken, Avrupa misillemeye hazırlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
737
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
733
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
490
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
66
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
91
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
24
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir