Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Polis ekipleri, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

18 yıllık parti tarihi ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, "AK Parti organik bir partidir." dedi.

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TPAO, Tekirdağ'da yeni rezerv buldu

Daha önce 1 milyon kişiye 10 yıl yetecek kadar doğalgaz rezervi bulunmuştu. TPAO'dan ikinci bir müjde daha geldi.