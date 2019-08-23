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Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Turist kılığına girerek kaçmaya çalışan göçmenler yakalanırken, tekne kaptanı da gözaltına alındı.

İHA | 23.08.2019 - 19:14..
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Bodrum açıklarında 24 saat esasına göre devriye faaliyetlerini devam ettiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Karaada Güneyinde hareket halindeki bir fiber tekneyi durdurdu.

SURİYE VE FİLİSTİN UYRUKLU GÖÇMENLER

İsimsiz teknede yasa dışı yollarla İstanköy Adasına gitmeye çalıştıkları tespit edilen, aralarında kadınlarında bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

KAPTAN GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca göçmenlere organizatörlük yaptığı şüphesiyle tekne kaptanı gözaltına alındı. Kendilerine gezintiye çıkan turist görünümü veren çanta ve can yeleklerini sakladıkları gözlenen göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı’na getirildi.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemleri devam eden göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan Türk tekne kaptanının ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

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