Jane Austen’den hayat ve ilişkiler üzerine seçkiler

16 Aralık 1775’te dünyaya gelen Jane Austen, Oxford’da bulunan bir akrabası sayesinde okudu. Roman yazmaya da 1789’da başladı. Austen, dünyanın en ünlü yazarlarından biri olmayı başaracaktı.

Yazdığı romanların başkahramanları hep kadınlar oldu ve romanlarını hep mutlu bir evlilikle sonlandırdı. Kendisi hiç evlenmedi. İlk kitabı 1811’de yayımlanan “Aşk ve Yaşam” oldu. Hemen arkasından 1813’te “Gurur ve Önyargı”, 1814’te “Mansfield Parkı”, 1816’da da “Emma” geldi. “Northanger Manastrırı” ve “İkna” ise, ölümünün ardından, 1818’de yayımlandı. Tüm bu romanların ortak özelliği, anonim olarak basılmış olmasıydı.

Tüm romanları çok sonra sinema ve televizyona uyarlanan Austen’in en başarılı üç romanı, 1995’te “Aşk ve Yaşam”, 1996’da da “Emma” ve “İkna” başarılı filmler olmuştu. 1995’de “Gurur ve Önyargı” çok başarılı bir televizyon dizisi oldu.

Yayımlanışının 200. Yıl dönümünde, 2013’te, “Aşk ve Gurur”, özel etkinliklerle kutlandı. Ayrıca bu roman çok kez hem film hem de televizyon filmi ve dizisi olarak çekildi…

Edebiyata gönül vermiş, kısacık ömrüne pek çok şey sığdırmış bu özel kadını doğum gününde eserlerinden seçkilediğimiz alıntılarla anıyoruz…

- Tesadüfen çekmiyoruz acılarımızı.

(Hayata Geç Kalma)

*

- Ama onu bir türlü affedemiyordu. Adamı reddettiği için bir an olsun pişmanlık duymuyor, onu yeniden görmek için asla sabırsızlanmıyordu...

(Aşk ve Gurur)

*

- Yakınlığı belirleyen şey zaman ya da imkan değil sadece karakterdir.

(Akıl ve Tutku)

*

- İnsanların karşısındakinden en çok şey bekledikleri ve kendi kendilerine karşı en az dürüst oldukları alışveriş evliliktir.

(Mansfield Parkı)

*

- Aşık olsam gözlerim ancak bu kadar kör olabilirdi; ama benimkisi aşk değil, kibirdi. Birinin beni tercih etmesi hoşuma gitmiş, ötekinin elinin tersiyle itmesine alınmıştım.

(Aşk ve Gurur)

(Aşk ve Gurur filminden bir sahne)

- Akıl vermeyi hepimiz severiz, ama sadece bilmeye değmeyecek şeyleri öğretmeyi becerebiliriz.

(Gurur ve Önyargı)

*

- Bana kalsa yine inanmazdım. Çünkü akıl inanmak istemeyince her zaman şüphe edecek bir şey bulur.

(Akıl ve Tutku)

*

- Korkarım, bir hareketin keyifli olması her zaman uygun olduğunu kanıtlamaz.

(Akıl ve Tutku)

*

- Onların övgüsü eleştiri ise, sizin eleştiriniz de övgü olabilir. Çünkü onlar sizin önyargılı ve zalim olduğunuzdan daha düşüncesiz değiller.

(Akıl ve Tutku)

- Ama hata yapma ya da başkalarını mutsuz etme kastı olmadan da hata yapılabilir ve üzüntü verilebilir. Düşüncesizlik, başka insanların duygularına karşı dikkatsizlik, kararsızlık da aynı işi görür.

(Gurur ve Önyargı)

*

- Gerçekten sevdiğim pek az insan var; hele saygı duyduğum daha az insan var. Dünyayı tanıdıkça hoşnutsuzluğum daha da artıyor. Her geçen gün insan karakterinin tutarsızlığına ve akıllı, duygulu görünenlere bile güvenilmeyeceğine olan inancım güçleniyor.

(Gurur ve Önyargı)

*

"Bu çok doğru" diye cevapladı Elizabeth, "Ben de gururunu kolayca affedebilirdim, benim gururumu yaralamasaydı".

(Gurur ve Önyargı)

Damla Karakuş

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