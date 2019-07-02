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Ankara'da 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan minibüste yapılan aramada, yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 02.07.2019 - 22:18..
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada Ankara-Konya yolunda şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, koltukların yerine özel yapım sıvı tankı yerleştirildiği görüldü. Bunun üzerine tanktan numune alınarak incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede sıvının motorin olduğu tespit edildi.

ÇİFTÇİLERE SATACAKLARDI

Yaklaşık 3 ton olduğu anlaşılan kaçak akaryakıtın taşındığı minibüsün şoförü Ö.U. ile yanında bulunan İ.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, kaçak akaryakıtı çiftçilere satacaklarını söyledi.

Ankara'da 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'da 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'da 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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