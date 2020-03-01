taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Habur Sınır Kapısı kapatıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldığı belirtildi.

DHA | 01.03.2020 - 09:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı.

YOL KONTROL NOKTASINDA UYARI

Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin, jandarma ve polis tarafından yol kontrol uygulamasında bilgilendirileceği aktarıldı.

Ekipler, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürülmesini sağlayacak.

Habur Sınır Kapısı kapatıldı

Habur Sınır Kapısı kapatıldı

Habur Sınır Kapısı kapatıldı

Habur Sınır Kapısı kapatıldı

Habur Sınır Kapısı kapatıldı

Habur Sınır Kapısı kapatıldı

İlginizi Çekebilir
Ayvacık'ta mülteciler boğulmaktan kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan mültecilerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri mültecileri kurtardı.
Kırıkkale'de Türk bayrağını alan sokağa koştu
Yürüyüşe katılan bir kadın, İdlib’te uzman jandarma olarak görev yapan oğlunun o saldırıdan 5 dakika arayla kurtulduğunu söyledi.
İdlib'de yaralanan uzman çavuş, geri dönmek istiyor
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki baba evine geldi.
Avusturya Başbakanı: Amacımız göçmen geçişini durdurmak
Avusturya Başbakanı, Avrupa'ya göçmen geçişini önlemek için AB dış sınırlarına polis gücü göndermeye hazır olduklarını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
883
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
89
Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde
Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde
58
İsmail Kartal Rizespor'dan istifa etti
İsmail Kartal Rizespor'dan istifa etti
44
Provokatif paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Provokatif paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
88
Macron Rusya'ya saldırıları durdur çağrısı yaptı
Macron Rusya'ya saldırıları durdur çağrısı yaptı
27
İtalya'da 29 kişi koronavirüs nedeniyle öldü
İtalya'da 29 kişi koronavirüs nedeniyle öldü
18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir