Habur Sınır Kapısı kapatıldı

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı.
YOL KONTROL NOKTASINDA UYARI
Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin, jandarma ve polis tarafından yol kontrol uygulamasında bilgilendirileceği aktarıldı.
Ekipler, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürülmesini sağlayacak.