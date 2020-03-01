Habur Sınır Kapısı kapatıldı

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Fenerbahçe şubat ayında kabusu yaşadı

Fenerbahçe deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçını da 2-2 berabere bitirdi ve son 5 haftada galibiyet alamamış oldu. Sarı-lacivertliler bu dönemde sadece iki beraberlik ile 2 puan toplayabildi.