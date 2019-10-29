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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

4 aylık fiziki ve teknik takip sonrası, Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli 35 adrese yapılan operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 29.10.2019 - 07:43..
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Yapılan takibin ardından adresleri belirlenen zehir tacirleri için sabahın erken saatlerinde düğmeye basan narkotik polisi, Gaziosmanpaşa merkezli operasyonda 35 adrese baskın düzenledi.  Operasyona özel harekat polisi ile polis helikopteri de eşlik etti.  Özel harekat polisleri koçbaşı kapıları kırarak adreslere girdi.

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı -1

POLİS KÖPEĞİ 'ALEX' DE GÖREVDE

Operasyon yapılan Sarıgöl Mahallesi Postane Arkası ve Sakarya Sokak'ta iki gecekonduydu. baskınlara özel harekat polisinin yanı sıra narkotik  köpeği Alex de eşlik etti. Koçbaşı ile kapıların kırılmasının ardından polis ekipleri adreslerde arama yaptı. Yapılan aramada  1 şüpheli gözaltına alındı. Karadeniz Mahallesi 1170/3 Sokak'taki bir adreste yapılan herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı -2

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı -4

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı -5

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı -6

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı -7

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