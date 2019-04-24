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Türkiye S-400'leri temmuz ayında alacak

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport, S-400 sistemlerinin Türkiye'ye teslimatının temmuz ayında başlayacağını duyurdu.

AA | 24.04.2019 - 14:40..
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Türkiye S-400'leri temmuz ayında alacak

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’nin F-35’e alternatif Rus savaş uçağı tedariki konusunda istişarelere hazır olduklarını belirtti.

"İSTİŞARE ETMEYE HAZIRIZ"

Miheyev, Ankara’nın F-35 programından çıkması halinde Moskova’nın Türkiye’ye uçak tedarik etmeye hazır olup olmadığı sorusuna ilişkin Rus basınına yaptığı açıklamada, “Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa imkanlarımız dahilinde Rus Birleşik Uçak Şirketi ile ortaklaşa istişare etmeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

SEVKİYAT TEMMUZ AYINDA

Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatı konusunda da bilgi veren Miheyev, sevkiyatın temmuz ayında başlayacağını belirtti. 

Miheyev, Rusya ve Türkiye’nin S-400 üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konuları da karara bağladıklarını kaydederek, sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

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