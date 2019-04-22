Dünya manşetlerinde yeni hafta

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Sri Lanka’da dün meydana gelen, aralarında otel ve kiliselerin de olduğu 8 farklı noktaya düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenler, ABD’li gazetenin manşetindeydi. Hristiyanların Paskalya kutlamalarına yönelik saldırılarda en az 290 kişi hayatını kaybederken, saldırılar henüz üstlenilmedi.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Sri Lanka’yı sarsan terör saldırıları, NYT’ın da manşet konusundayken, Trump’ın ilişkisinin olduğu iddia edilen kadınlara yapılan ödemeler sebebiyle 3 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olan Trump’ın eski şahsi avukatı Michael Cohen ile ABD Başkanı arasındaki yakın ilişkinin geldiği son noktayı irdeleyen bir analiz de gazetenin ana sayfasında yer aldı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Radikal grupların işlediği tahmin edilen Sri Lanka saldırılarındaki bilanço, FT’ın da ana gündem konusu oldu. Ukrayna’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen, hiçbir siyasi geçmişi olmayan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy de öne çıkan başlıklardandı.

İNGİLTERE – THE TIMES

Sri Lanka’daki terör saldırınlarında hayatını kaybeden İngiliz aile, The Times’ın kapağındaydı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

290 kişinin hayatını kaybettiği Sri Lanka terör saldırılarının arkasında, gittikçe yükselişe geçtiği ileri sürülen dinlerarası ayrılıkçı yaklaşımların yer aldığına dair bir analiz, İngiliz gazetenin manşet konusu oldu.

İRAN – IRAN DAILY

Sri Lanka’daki saldırılar İranlı gazetenin de manşetindeyken, ülkenin güneydoğusunu vuran sel felaketi de öne çıkan bir diğer başlık oldu.